Trovato alla guida di un'auto rubata, algerino denunciato per ricettazione

FERMO - Nei giorni scorsi, a Montegranaro, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno concluso una mirata attività che ha portato alla denuncia di un uomo per il reato di ricettazione. L'uomo, di nazionalità algerina, 38 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare già pregiudicato, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

L'episodio è scaturito quando gli operanti hanno intercettato una Fiat Panda, segnalata come asportata poco prima da un'area di parcheggio vicino all'ospedale di Fermo, di proprietà di una residente. Gli uomini dell’Arma hanno agito tempestivamente e inseguito il veicolo ricercato, poi abbandonato dal conducente in località Lido Tre Archi.

L'uomo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente rintracciato e fermato.

In seguito, è stato denunciato per il reato di ricettazione, poiché si trovava in possesso dell'autovettura rubata. La vettura è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria. In aggiunta alla denuncia per ricettazione, l'uomo è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 116 comma 15 e 17 del Codice della Strada per guida senza patente. L'Autorità Giudiziaria è stata informata della vicenda dalla Stazione Carabinieri di Montegranaro.