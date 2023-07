FERMO - Fermo capitale del minibasket. Da domani al 7 luglio 18 squadre e circa 250 atleti saranno i protagonisti del Torneo Internazionale di minibasket “Città di Fermo”, un evento che si rinnova come ogni estate in città, a parte gli anni della pandemia, e che è tornato lo scorso anno sempre con grande grinta e vitalità.

Organizzato dall’Asd Basket Fermo, con il patrocinio del Comune, della Fip (Federazione Italiana Pallacansestro) e del Coni, «l’evento - ha ricordato il sindaco Paolo Calcinaro - oltre che momento di grande divertimento e di aggregazione per i ragazzi, è di grande promozione per la città. Un momento anche di confronto e di incontro fra ragazzi che arrivano da diverse città italiane ed estere. Nei giorni di questo torneo la città si colora di maglie, atleti, di colori, nel nome del basket, che come tutte le discipline sportive, aggrega, unisce, fa stare insieme e fa divertire». Per l’assessore allo sport Alberto Scarfini: «Non c’è estate senza Torneo Internazionale di minibasket. Un evento entrato nel cuore di tutti, non solo degli sportivi e degli appassionati. Perché vede insieme squadre italiane ed estere giocare insieme, divertirsi e soprattutto vivere le città. Una vera esperienza di socializzazione».

Al Torneo - come ricordato da Marco Marilungo, presidente del Basket Fermo, coach e coordinatore del Torneo insieme a Maria Principini - che si volgerà nelle Palestra Coni e di via Leti con la finale del 7 luglio nel pomeriggio dalle ore 16.30 in Piazza del Popolo, «partecipano atleti delle categorie Aquilotti Small, Esordienti (under 12) e Under 15, provenienti da Roma, Cisterna, Ancona, Bisceglie e da squadre locali come i padroni di casa di Fermo e ancora Porto San Giorgio, Montegranaro, Monte Urano e dall’estero, dalla Polonia, dall’Ungheria».

«Occasioni per stringere rapporti internazionali anche con atleti di altre città e Stati, quindi un’occasione per crescere ancora», ha messo in evidenza Cristina Marinelli, delegata provinciale Coni. Guido Tassotti dell’hotel Astoria è partner dell’evento.