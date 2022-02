Non solo le canzoni del festival: Elvis Antolini vince il titolo di Mister Sanremo

FERMO - Dici Sanremo e pensi al Festival. L’automatismo con la kermesse canora è intuitivo ma parallelamente all’edizione appena consegnata agli archivi, nella città ligure è andata in scena anche un’altra rassegna, finita in trionfo per il fermano Elvis Antolini (nella foto). Ventisette anni, padre della piccola Jasmine, primogenita di tre anni, nella vita si divide tra l’impiego nell’azienda di famiglia, iniziato circa dieci anni fa, e lo studio alla facoltà di Scienze Motorie con l’Università telematica Loviss di Fermo.

E’ questa la sintesi del profilo di Mister Sanremo 2022, per un titolo di bellezza maturato al termine di un percorso partito di recente. «La passione per la cura del corpo è attiva da sempre in me, tanto da seguire una dieta prestabilita coniugata all’attività in palestra, nella sala pesi – dice -. Il vero e proprio approccio con concorsi di questo tipo l’ho avuto però solo circa un anno e mezzo fa. Era infatti il 22 novembre 2020 quando, nella categoria Men Physique per le competizioni allestite dalla Ifbb Fit Italy, ho portato a casa il quarto posto assoluto nazionale a Bologna». Il giovane fermano vira poi al racconto del fertile 2021, un anno chiuso con un crescente trionfo, sino alla recente affermazione sanremese.

«Tutto è iniziato a maggio, momento in cui ho superato le selezioni che mi hanno portato, alla fine di agosto, a disputare le semifinali abruzzesi di Mister Bello. A Chieti Scalo ho conquistato la fascia di Mister Bello d’Italia per il Cinema. Dal 9 all’11 settembre sono stato ad Alba Adriatica per la finale nazionale di Mister Bello, con il quinto posto italiano, il primato marchigiano nonché la fascia di Mister Bello d’Italia Sportivissimo». Il racconto arriva perciò al felice epilogo ligure.

«I successi abruzzesi mi sono pertanto valsi la chiamata degli organizzatori di Mister Sanremo 2022. La convocazione è giunta a gennaio, per la disputa vera e propria della sfida che si è tenuta in parallelo con il Festival della canzone italiana, tanto da gareggiare dal 2 al 5 febbraio scorsi. Durante i primi giorni siamo stati impegnati nelle fasi preliminari, con le diverse prove che ci hanno portato sino alla metà del pomeriggio di sabato: il momento delle attese premiazioni. Con stupore eccomi pertanto come nuovo Mister Sanremo 2022, per una vera e propria doppietta marchigiana, considerando il fatto che il titolo di Miss è stato portato a casa dalla fanese Maria Francesca Guerrieri».

