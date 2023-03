FERMO - Gli agenti della polizia di Fermo hanno effettuato controlli lungo il litorale fermano. Controlli che hanno coinvolto oltrte alle pattuglie della polizia di Stato anche quelle dei carabinieri, della Guardia di Finanza, con il concorso della polizia municipale di Porto Sant’Elpidio.



I cani

APPROFONDIMENTI IL CASO Farmacie comunali a Porto Sant'Elpidio, licenziata una dipendente: spunta una testimonianza su un litigio



Complessivamente sono state impiegate una trentina di agenti con il supporto di due cani antidroga della Guardia di Finanza (Grant e Fancy). Alle operazioni ha dato ausilio inoltre il personale della polizia scientifica della questura e tre pattuglie del reparto prevenzione Crimine di Pescara. Sono state identificate più di 80 persone, alcune delle quali con precedenti penali per reati contro la persona e inerenti agli stupefacenti, e controllati 32 autoveicoli. Sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura tre persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente nei pressi della stazione ferroviaria di Porto Sant’Elpidio.



Il blitz

A Lido Tre Archi in particolare i due cani antidroga hanno scovato all’interno di un condominio, nel vano contatori delle utenze, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sempre nei pressi, invece, gli agenti di polizia con una buona intuizione hanno rinvenuto circa 30 palline contenenti cocaina per un peso complessivo di sette grammi. Durante le operazioni di polizia peraltro sono state anche ritrovati circa 30 involucri di carta dalla circonferenza di alcuni centimetri che sono poi risultati vuoti. Si tratta di un espediente utilizzato dai pusher per far annusare ai cani anrtidroga del materiale di lavorazione delle dosi, impregnato dall’odore dello stupefacente, al fine presumibile di distoglierli dai reali obiettivi. L’intero quantitativo di droga è stato sottoposto a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione rinvenuto durante le fasi delle operazioni. Infine nel corso dei servizi di competenza, la polizia municipale di Porto Sant’Elpidio ha provveduto ad elevare due sanzioni al codice della strada.