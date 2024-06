FERMO Più sicurezza in provincia, il punto alla festa dell’Arma dei carabinieri che compie 210 anni: la celebrazione ieri in piazza del Popolo. Una giornata che, per i militari, era cominciata con la deposizione, da parte del colonnello Gino Domenico Troiani, comandante provinciale, di una corona d’alloro alla targa in onore dell’appuntato Alfredo Beni, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Quindi le celebrazioni si sono spostate in centro, con la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che si sono maggiormente distinti nelle azioni di servizio. Il tutto alla presenza del prefetto Edoardo D’Alascio, del sindaco Paolo Calcinaro e delle autorità civili e militari.

Il lavoro

L’occasione è stata anche quella per fare il punto delle azioni svolte nell’ultimo anno, comprese quelle dei primi cinque mesi del 2024. Confrontando i dati dei primi cinque mesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, tra i reati denunciati si riscontra un incremento pari al 3%. Importante quindi l’attività preventiva a cui si affianca anche quella di contrasto. Dati alla mano, sono state arrestate 52 persone e denunciate a piede libero 530. «I dati positivi – rimarca il comandante provinciale – devono indurre a mantenere sempre alta la guardia. L’orientamento al cittadino è il vero metro di valutazione dell’impegno di ciascun operatore di polizia, che ha il compito di difendere i diritti altrui anteponendo il bene comune alle prospettive personali».

In questo scenario tante sono state le azioni compiute negli ultimi 12 mesi, a partire dal tentato omicidio a colpi d’arma da fuoco, lo scorso settembre, a Lido Tre Archi, di cui è stato vittima un pregiudicato tunisino senza fissa dimora. Le indagini, oltre all’arresto dei responsabili, hanno portato al sequestro di coltelli a serramanico, di mazze da baseball, asce, 150 grammi di hashish e di 5.500 euro in contanti. La lotta al traffico di droga è sempre una delle priorità dei carabinieri che, dal giugno 2023 a oggi ha portato a segnalare 125 persone come assuntori di sostanze stupefacenti, ad arrestare otto individui e a denunciare a piede libero, per detenzione ai fini di spaccio, 62 persone. Quanto ai sequestri di droga, due kg circa sono stati di cocaina, 1,5 kg di eroina, 2 kg di hashish, 2,5 kg di marijuana e 64 piante di cannabis indica.

La riviera

In particolare, a Porto Sant’Elpidio, c’è stata l’indagine Retail: disarticolato un gruppo criminale e documentati mille episodi di spaccio di un kg di cocaina, per 80mila euro di valore. Sono stati poi segnalati all’autorità giudiziaria 54 soggetti per maltrattamenti in famiglia e altri 23 per atti persecutori. Ancora le operazioni internazionali: la nuova linea investigativa del reparto operativo di Fermo ha permesso di rintracciare latitanti, su cui pendevano condanne definitive tra i 5 e i 9 anni di reclusione, monitorando e rintracciandoli con le forze di polizia francese, rumena, belga e tedesca.

I carabinieri sono poi stati molto attivi anche sul fronte del contrasto alle truffe: 100 le denunce a piede libero nell’ultimo anno fatte dalle compagnie di Fermo e Montegiorgio. Riguardo i “furbetti” del reddito di cittadinanza su 500 posizioni controllate, 24 sono risultate illecite e deferite in liberà per truffa ai danni dello stato, e sono stati richiesti sequestri, per le somme indebitamente percepite, per circa 200mila euro.

L’ambiente

Completano le attività svolte anche quelle per il contrasto ai reati ambientali e le indagini per la sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno.