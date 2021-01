Barca a fuoco mentre va a pesca di cozze davanti a Lido Tre Archi. Interviene anche l'elicottero

FERMO - Una cozzara a fuoco ieri mattina nel lembo di mare antistante Lido Tre Archi. Immediato è scattato l’intervento della Capitaneria di Porto intorno alle 10.30, quando si è levata dall’acqua una colonna di fumo densa al punto da far temere il peggio.

Terremoto, nuova forte scossa in Croazia: avvertita anche in Italia

Vaccino, infermiere accusa paralisi di Bell dopo averlo ricevuto: «Scompare da sola in breve tempo»

Si è levato anche in volo anche l’elicottero da Ancona ma fortunatamente non risultano feriti, solo danni al motore, da dove si sarebbe sprigionato il rogo all’interno del peschereccio delle cozze. Dalla Guardia costiera di Porto San Giorgio spiegano bene le cause delle fiamme divampate, il problema è stato tutto meccanico dovuto agli iniettori sporchi o usurati che hanno causato un guasto, un malfunzionamento finché l’imbarcazione per mitili ha rischiato di finire carbonizzata.

Fortunatamente l’intervento della Guardia costiera, intervenuta con più vedette in contemporanea, ha riportato in breve tutto alla normalità tanto che la cozzara ha ripreso in pieno l’attività di pesca delle cozze nella mattinata. L’episodio ha suscitato parecchia curiosità tanto che, a causa anche del giorno di festa e per il fatto che diverse persone a quell’ora erano a passeggio in spiaggia con il cane o a fare footing, che si sono formati gruppetti di persone intente a scattare foto o a filmare quella colonna di fumo che si alzava per diversi metri finché le fiamme sono state spente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA