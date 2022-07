Arrivo a cavallo per la duchessa. E stasera si svela il nuovo Palio

FERMO - Obiettivo centrato: spettacolare l’arrivo di Bianca Maria Visconti, per una serata che resterà nei ricordi di tanti. Ottima cornice di pubblico, in piazza del Popolo, ad assistere all’evento dedicato alla storia della duchessa di Milano, consorte di Francesco Sforza, che nella nostra città trascorse parte della sua vita. Il gruppo degli alfieri e dei musici della Cavalcata dell’Assunta, con la regia di Adolfo Leoni, hanno dato vita, con bandiere e tamburi, al consueto appuntamento che apre la serie degli eventi estivi del programma della rievocazione: in scena sette momenti della vita della duchessa di Milano, impersonata dall’attrice Maria Tomassetti, giunta su un cavallo nero, e scortata dai Morlacchi. Grande la soddisfazione degli sbandieratori e dei tamburini, guidati da Cristian Cinelli, Silvia Capancioni e Marco Mannucci, che hanno voluto ringraziare i giovani e giovanissimi del gruppo che tanto si sono impegnati per allestire questo importante momento.

“Facciamo vivere la piana del Girfalco così come accadeva nel Medio Evo!” È lo spirito della giornata di oggi: al Girfalco, appunto, a partire dalle 19.30 le contrade fermane animeranno il borgo medievale per ricreare una vera e propria scena quattrocentesca in attesa dell’arrivo del Palio. «Il Girfalco – racconta Leoni - diventerà un accampamento, grazie alla Compagnia dei Morlacchi, che metteranno in scena anche dei combattimenti, ma, come allora, anche mercato, luogo d’incontro, di preghiera e luogo, a volte, di festa». Alle 22 circa sarà svelato il drappo dell’artista Seccacini, scortato come tradizione vuole dalla delegazione di Monterubbiano. Domani l’appuntamento è a Torre di Palme: dalle 19.30 sul belvedere il racconto della Cavalcata e dalle 21.30 il corteo storico e la lettura del bando