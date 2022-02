Allestito il cantiere per il sovrappasso in via Salvo D’Acquisto: le parole del sindaco

FERMO - Si procede spediti per il sovrappasso pedonale di via Salvo D’Acquisto: in questi giorni è stato avviato l’allestimento del cantiere per l’esecuzione dei lavori che verranno eseguiti dalla ditta F.C. Industrie srl di Latina. Il progetto prevede la realizzazione di un’opera che attraverserà la strada comunale in via D’Acquisto, che collegherà la porzione adiacente al parcheggio antistante la palestra dell’Iti, lungo via Nievo, all’Ipsia Ricci e tutta l’area a lato a valle della stessa strada.

Via D’Acquisto è una delle infrastrutture principali della viabilità della città, collegamento per i Comuni dall’entroterra alla costa, vicina alle scuole come Ipsia e nuovo polo scolastico. Il progetto, curato dallo Studio Ossigeno, dopo l’approvazione del definitivo da parte della giunta e l’aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata di qualche mese fa, è volto ad agevolare lo scorrimento del traffico e soprattutto a migliorare la sicurezza dell’attraversamento. «Un’opera che guarda al futuro, per una Fermo moderna, più sicura e pedonabile, che con questo intervento tiene in considerazione studenti e pedoni.

Un investimento importante in cui crediamo» ha dichiarato il sindaco Paolo Calcinaro. In questo modo si va a riqualificare l’area in prossimità dell’ingresso della città, aggiungendo un nuovo importante percorso pedonale sicuro che connette la fine del centro storico alla parte di città recentemente sviluppata. Un’opera che separerà la mobilità pedonale da quella automobilistica, prevedendo una passerella di attraversamento, sopraelevata rispetto al piano strada.

«L’opera avrà un’utenza molto ampia: il progetto infatti può essere considerato non solo a servizio degli istituti scolastici, ma dell’intera area urbana. Potenziando l’attraversamento lungo via Nievo, si rafforza la fruizione della nuova infrastruttura in maniera bidirezionale, creando un flusso anche dal versante in prossimità della scuola al parcheggio - ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. – Un grazie al Personale dell’Ufficio tecnico comunale e ai progettisti».

