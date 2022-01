Agosto non è poi così lontano: già partita la caccia ai biglietti per Jova Beach Party

FERMO - Grande successo, finora, per la vendita dei biglietti del Jova Beach il cui tour estivo prevede anche due date a Casabianca di Fermo, il 5 e 6 agosto. L’evento musicale (che nel 2019 aveva qui ospitato artisti del calibro di Dardust, Charlie Charles, Ackeejuice Rockers, Frankie hi-nrgmc, Dj Ralf, Selton e tantissimi altri), torna a far ballare e divertire dopo i due anni di stop a causa del Covid.

E’ stato lo stesso artista a confermare come la vendita dei biglietti del tour proceda a gonfie vele anche in un periodo come questo, durante il quale si guarda con timore agli sviluppi dell’emergenza sanitaria. Ma si confida, come avvenuto nel 2020 e lo scorso anno, che con l’avvicinarsi della bella stagione la situazione cambi radicalmente. Anzi, che con la massiccia campagna di vaccinazioni, la prossima estate sia migliore rispetto alle precedenti. La magia è dunque pronta a ripetersi ma diversa e sempre unica: Lorenzo Jovanotti con la band, Lorenzo in console, con ospiti nazionali e internazionali, per un format che cambierà ad ogni live, vivo, divertente, emozionante e innovativo. Nel 2019 fu un successo clamoroso e una grande ribalta per Fermo con una giornata davvero indimenticabile.

