FERMO - Un ragazzo è stato azzannato da due cani Rottweiler ieri pomeriggio a Lido Tre Archi, in via Tobagi. Il giovane è stato soccorso nell’androne di un palazzo vicino al ponte di collegamento con Porto Sant’Elpidio. I fatti si sono verificati poco dopo le 14, sul posto personale medico e volontariato della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, con l’ambulanza e l’automedica anche una pattuglia dei carabinieri, il Nucleo radiomobile.

APPROFONDIMENTI IL SERVIZIO Fermo, aumenta la bolletta dell'acqua anche se in maniera contenuta. Gli impianti di sollevamento costano cari

Il caso ha destato parecchio clamore nella zona, dove si nota la presenza di cani molossi, Pitbull e Rottweiler e spesso i residenti lamentano anche le condizioni in cui sono tenuti questi cani e lo sporco che lasciano negli androni dei palazzi. Il giovane è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale dopo le prime cure mediche sul posto, è stato trovato in condizioni critiche.



La ricostruzione



L’aggressione si è verificata sotto la casa del giovane. Tutta la macchina dei controlli si è messa in moto. Va considerato che l’aggressività nei cani non è la norma, rappresenta sempre un’eccezione. Deve esserci sempre una motivazione alla base. Per questo chi si occuperà del caso dovrà valutare le cause che possono aver reso questi animali aggressivi al punto da azzannare una persona. In questi casi si attiva il servizio veterinario. Il caso di Lido Tre Archi segue di pochi giorni un altro caso verificatosi a Modena il giorno di Natale, quello della donna di 68 anni sbranata dai suoi due cani Rottweiler. La donna è morta all’ospedale per le gravi ferite riportate.

Per Tre Archi si ricalca quello che accade ogni volta che un cane aggredisce una persona o un altro animale: il Servizio veterinario procede con il controllo sanitario e comportamentale dell’animale, per prevenire ulteriori episodi di aggressività. Sono le forze dell’ordine ad attivare il Servizio veterinario competente. Nel frattempo i cani vengono tenuti isolati, sotto osservazione per 10 giorni. L’abbattimento degli animali è l’ultima spiaggia, nel caso non si riesca a rieducarli o non si trovi una struttura che li accolga.