FERMO - Una tragedia familiare si è consumata a Capodarco di Fermo: a quanto si apprende una donna di 85 anni (G.T. le iniziali) sarebbe stata uccisa all'interno della sua abitazione con un coltello. In casa anche il marito di 88 anni che però contrariamente a quanto si è appreso in un primo momento non ha tentato il suicidio ma è in forte stato di choc. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine.

