FERMO - Continua l’allarme per le truffe online. Ormai le trappole sono ovunque, dagli acquisti di prodotti sulle piattaforme più famose alle assicurazioni. Nei giorni scorsi in tutto 7 le denunce per raggiri a anno di residenti di Porto San Giorgio, Monte Urano e Montegiorgio. Un fenomeno sempre più preoccupante. Ma come fare per difendersi dai truffatori? I carabinieri tornano sul caso dando anche alcuni consigli.

APPROFONDIMENTI LA VICENDA Coppia di italiani truffa 160 investitori per 4 milioni di euro: «Comprate auto di lusso, gioielli e una villa a Como» Il piano diabolico L'ANALISI E L'ALLARME Il procuratore Gratteri: «’Ndrangheta radicata in Umbria. Il salto di qualità con la massoneria»



L’impegno



I controlli su questo fronte sono sempre più capillari, ma i problemi restano. E sono tanti. «E’ molto importante - sottolinea una nota dell’Arma - che i cittadini adottino sempre le cautele necessarie nei rapporti con gli sconosciuti, specie sulle piattaforme di commercio online, e in particolare quando si tratta di proposte particolarmente vantaggiose. L’Arma ha impiegato molte risorse investigative nel campo della prevenzione e repressione di questi reati, la maggiore attenzione è dovuta appunto a un aumento delle truffe online, purtroppo sempre più frequenti e sempre più elaborate».

D’altra parte le transazioni sul web aprono lo scenario a nuove forme di crimine, come il furto dei codici delle carte di credito o la violazione all’accesso e all’uso dei dati sensibili. «È importante - riprendono quindi i carabinieri - tenere a mente alcuni consigli: occorre diffidare sempre da acquisti molto convenienti e facili guadagni. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata; non bisogna partecipare alle lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi o oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza; non bisogna accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute».