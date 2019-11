Fermo, false vincite alla lotteria e jackpot: la truffa internet è servita tramite e-mail

FERMO - Allarme truffe online, un’emergenza senza fine. Le trappole sono ovunque e le forze dell’ordine si raccomandano sempre di fare la massima attenzione. Le ultime segnalazioni arrivate nel Fermano riguardano, in particolare, il trucco delle false vincite alle lotterie che sfrutta il sogno della gran parte delle persone di vincere un ricco premio alla lotteria, mandando in soffitta le preoccupazioni di natura finanziaria.

Ma, a volte, il desiderio di una grossa vincita può anche far perdere lo spirito critico e rendere le persone più suscettibili alle frodi. I truffatori delle lotterie sfruttano infatti questa debolezza e inviano e-mail con dettagli abbastanza credibili, come date di estrazione e numeri vincenti, per ingannare i più sprovveduti. Informano il destinatario di aver vinto il jackpot e chiedono, però, una “commissione” per il trasferimento della vincita. Purtroppo c’è ancora chi ci casca visto che il sogno di vincere una bella cifra fa dimenticare anche il buon senso.

