Fermo, decine di migliaia di euro e gioielli rubati a due anziani con la truffa del falso nipote: presi in autostrada

FERMO - In due distinte occasioni sono risuciti a raggirare anziani con la truffa del falso nipote, ma i carabinieri di Fermo, in collaborazione con la polizia stradale, sono riusciti ad arrestare due giovani napoletani, presi in autstrada quando tentavano la fuga con il bottino, decine di migliaia di euro e gioielli.

La caccia era scattata dopo una doppia denuncia ricevuta dai carabinieri di Fermo. La prima da una donna di 81 anni, contattata da una fasso nipote che le chiedeva aiuto per pagare una multa ed evitare l'arresto. Poco dopo venica contattato da un sedicente operatore della Questura che la informava di quanto dovesse pagare ad un emissario che si sarebbe presentato a breve. La donna aveva così consegnato ad un giovane sconosciuto decine di migliaia di euro ed alcuni gioielli. Identico il copione in cui è caduto un 88enne, a cui i truffatori hanno chiesto 6mila euro per evitare guai al nipote. Lui ne ha consegnati "solo" 3mila, tutti quelli che aveva. I carabinieri della Stazione di Fermo si sono subito attivati avviando accurate indagini che hanno permesso di identificare e fare arrestare due pregiudicati napoletani classe 1975 e classe 1997, grazie ai testimoni e alla minuziosa analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. L'auto, una Fiat 500, è stata individuata dalla Polizia Stradale lungo l'autostrada: a bordo, i due pregiudicati che erano in possesso di monili e denaro contante per una cifra di circa 15 mila euro, occultata nel dispositivo delle cinture di sicurezza. I due sono stati tratti in arresto con l'accusa di truffa aggravata e posti in regime di arresti domiciliari.