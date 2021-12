Trovati al lavoro senza Green pass: scatta la denuncia della polizia per cinque persone

FERMO - Controlli interforze tra capoluogo e costa, per garantire il rispetto delle restrizioni e limitare situazioni di potenziale rischio contagio. Le feste natalizie non fanno abbassare la guardia alle forze dell’ordine, anzi questa settimana ha visto le pattuglie mettere in campo una serie di servizi straordinari su disposizione del Questore. A collaborare anche il reparto prevenzione crimine di Pescara, il personale dell’Arma dei carabinieri e le polizie locali.

L’attenzione si concentra soprattutto sulle zone più popolose e frequentate, quindi il capoluogo di provincia e le zone costiere. Divise in azione soprattutto nelle piazze, nelle zone più frequentate dal pubblico e dove si concentrano i locali di maggior richiamo. A Porto Sant’Elpidio, in particolare, le verifiche hanno visto in campo anche la polizia locale: controllati sia i clienti che i dipendenti delle attività commerciali. Proprio su questo fronte si sono ravvisate le poche irregolarità, con 5 multe ai danni di operatori che svolgevano l’attività lavorativa, ma erano privi di Green pass. Le sanzioni in questo caso si estendono al datore di lavoro, per aver omesso di controllare la posizione dei suoi dipendenti.

Nell’arco della settimana sono state identificate complessivamente nel Fermano più di 600 persone, controllati 80 esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande. Il totale arriva ad 11 multe elevate ai trasgressori, per non aver rispettato l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi in sono obbligatorie. Multati anche i titolari di 2 esercizi pubblici, ritenuti responsabili di aver mancato nei controlli. I pattugliamenti sono stati disposti anche per i prossimi giorni, con attenzione particolare concentrata sulla fine del 2021, per garantire tanto l’ordine pubblico, quanto il contrasto alla criminalità.

