Tensione in tribunale per una lite tra una coppia che si stava separando

FERMO - Momenti di tensione in tribunale dove un uomo che si era presentato per una udienza di separazione, ha iniziato a insultare l'ormai ex moglie. A riportare la calma è stato per primo l' avvocato della donna che ha protetto la sua cliente accompagnandola in una stanza per toglierla da quella incresciosa situazione ma che a sua volta si è beccato insutli. Pochi istanti dopo sono arrivati anche gli agenti della Fifa security in servizio presso il tribunale e gli agenti di polizia giudiziaria. La donna è stata poi scortata fuori dal palazzo di giustizia.

Gioved├Č 8 Marzo 2018, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 16:37