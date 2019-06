Tre rapine in pochi giorni: arrestato il trans che terrorizza gli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Aveva seminato il panico negli ultimi mesi e nelle ultime due settimane la situazione era degenerata. Tre anziani erano stati rapinati la scorsa settimana e negli ultimi quattro giorni si era superato il trans, rapinatore seriale, diventato l’incubo della costa Fermana. E’ stato scovato e arrestato dai Carabinieri, Mauricio Medes, transessuale brasiliano di 44 anni che viveva a Lido Tre Archi a casa di amici. Era diventato un danno, inviso alla categoria dei commercianti, agli amministratori di condominio, ai residenti, disprezzato da prostitute e clienti tanto che le lucciole stavano preparando una sollevazione popolare. Nella notte tra venerdì e sabato aveva aggredito un uomo, si erano sentite le urla della vittima per tutto il condominio. All’alba di domenica aveva derubato un altro uomo, gli aveva sottratto cellulare e portafogli. Lunedì in una panetteria aveva distratto la persona dietro al bancone e rubato 50 euro. I Carabinieri avevano raccolto le segnalazioni e nelle ore precedenti la cattura avevano rassicurato in questi termini: «state tranquilli, ha le ore contate» promessa mantenuta.