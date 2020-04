Fermo, rubano i pedalò per i colpi via mare: tre clandestini denunciati dalla polizia

FERMO - Task force a Lido Tre Archi la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo. Tre extracomunitari che avevano rubato un pedalò sono stati denunciati: 12 agenti della questura, 6 pattuglie e inseguimento da film in spiaggia e nei giardinetti. I tre sono irregolari e dormono in un rifugio di fortuna. Si indaga ora su altri colpi messi a segno via mare proprio utilizzando il pedalò.



Nel complesso sono almeno 10 gli appartamenti occupati abusivamente, lo fa notare il presidente provinciale di Confabitare Renzo Paccapelo che lega attività illecite ad appartamenti svenduti: «I proventi di spaccio e prostituzione destano allarme, ci sono inequivocabili segnali di tentativi di acquisto di immobili a prezzi straccati». C’è la massima attenzione delle forze dell’ordine, tutta la zona è monitorata anche con gli elicotteri. Il prefetto di Fermo Vincenza Filippi in videoconferenza aveva annunciato il giro di vite per le festività pasquali e così è stato. Il pericolo si annida tra i clandestini. © RIPRODUZIONE RISERVATA