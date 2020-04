Fermo, ancora furti e occupazioni abusive, a Lido Tre Archi crescono le proteste

FERMO - Furti e occupazioni abusive a Lido Tre Archi. Altri due appartamenti sono stati saccheggiati e occupati negli ultimi giorni. Sono state sfondate porte, rotte finestre. Estranei hanno utilizzato gli indumenti dei proprietari. Un locale di via Paleotti e un locale in via Tobagi sono stati utilizzati come rifugio per la notte e sono stati razziati. I carabinieri che ieri pomeriggio hanno effettuato il sopralluogo hanno fotografato lo scempio. Cassetti aperti, panni ammonticchiati, letti sfatti, disordine e sporcizia ovunque. Sono partite le indagini ma la situazione ormai è fuori controllo.



La gente confinata in casa vive male la Pasqua. Non è facile per nessuno l’isolamento, ancor più difficile è per chi è segregato in miniappartamenti di palazzoni dove il rispetto delle regole non è da tutti e l’illegalità dilaga. Ci sono anziani che non escono di casa più per paura di fare brutti incontri per le scale, che per rispetto dei decreti. Da oggi fino al 3 maggio scatta la fase più difficile anche per le forze dell’ordine, chiamate a far rispettare le misure restrittive a tutti. Non è facile intervenire in certe zone franche, anche per le divise. La criminalità ne è consapevole, per questo le occupazioni sono all’ordine del giorno. Gli irregolari, i possessori di fogli di via che non si sono mai allontanati, fanno il buono e il cattivo tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA