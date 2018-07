Accoltellato davanti al bar per un regolamento di conti tra bande rivali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Non volevano ucciderlo ma dargli una lezione probabilmente per uno sgarro. Un altro accoltellamento a Tre Archi per un regolamento di conti tra bande straniere che controllano il mercato dello spaccio di droga. Sabato sera verso le 22 tre nordafricani hanno atteso davanti a un bar che un marocchino uscisse dal locale e una volta fuori gli hanno teso un agguato a colpi di coltello, almeno una decina i fendenti andati a segno all'addome, alla schiena e al petto. Il marocchino, 40 anni, nonostante fosse ferito e insanguinato, è riuscito a chiedere aiuto a un passante il quale ha subito chiamato il 118. Sul posto sono subito arirvati i soccorritori che lo hanno medicato e poi trasportato all'ospedale di Fermo. Per fortuna le ferite sarebbero tuttte superficiali. Indagano i carabinieri.