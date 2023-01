FERMO - Mentre proseguono le indagini sull’aggressione di domenica pomeriggio, il ventenne azzannato da tre rottweiler nel primo pomeriggio, spunta un’altra persona azzannata dai cani, in questo caso addirittura le ferite non riguarderebbero solo gli avambracci – ossia ferite da difesa – risulta che l’ultimo dell’anno la persona aggredita dagli animali in giro senza controlli abbia riportato ben altre ferite e non sia stato dimesso il giorno dopo, come nel caso del primo gennaio: una prognosi di 40 giorni evidenzia una situazione ben più preoccupante per chi ha subito l’aggressione da parte di almeno un animale. I timori, a questo punto, sono alle stelle tra i residenti, anche perché ieri i cani erano a zonzo liberi, ancora senza controlli.



I particolari



Seppure non siano gli stessi cani protagonisti delle violenze, resta il fatto della presenza di questi animali senza il controllo dei proprietari. Le due aggressioni si sono verificate in via Nenni e in via Tobagi, per strada e sull’atrio di un palazzo. Dei soccorsi si è occupata sempre la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con personale medico e volontari che hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno ricoverato le due vittime dei molossi. Su entrambi i casi indagano i carabinieri. Va rimarcato il fatto che i cani non aggrediscono le persone in condizioni normali, questi casi rappresentano l’eccezione e sono sempre i proprietari a fare la differenza: se i cani sono addestrati ai combattimenti, ad aggredire, si possono creare le condizioni che stanno tenendo in allerta il quartiere che da tempo denuncia sulla stampa la presenza eccessiva di pitbull e rottweiler senza guinzaglio e senza controlli. Inutile ricordare che ormai da anni l’attenzione sul fronte della sicurezza resta sempre molto alta ma, ogni tanto, spuntano simili episodi che finiscono per cancellare almeno in parte il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dal Comune per un quartiere più “normale”.