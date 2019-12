Fermo, travolta da un'auto mentre attraversa, cade a terra svenuta: è grave

FERMO – E’ stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulla provinciale 239, che collega Fermo a Porto San Giorgio, una donna ora ricoverata all’ospedale regionale di Torrette con seri traumi.

L’impatto poco dopo le 8 di questa mattina, in contrada Mossa. La signora, di 48 anni, è stata colpita da un’utilitaria condotta da un uomo di 83 anni, diretto verso Fermo. L’automobilista non l’avrebbe vista in tempo e l’ha centrata. Il corpo è stato sbalzato sul cofano, ha urtato pesantemente il parabrezza del veicolo, una Opel Corsa, ed è poi rovinato a terra privo di sensi. Subito è scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti i militi della Croce azzurra di Porto San Giorgio e l’automedica. Viste le serie condizioni della donna ferita si è disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette.

