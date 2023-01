Trasportava dieci migranti verso la Francia: nei guai un 21enne residente nel fermano

FERMO- Trasportavano in un furgone predisposto per le merci dieci migranti bengalesi diretti in Francia: per questo, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre scorsi, i carabinieri di Milano hanno arrestato due persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra queste, alla guida c'era un 21enne italiano, di origine indiana, residente in provincia di Fermo, pregiudicato per guida senza patente e furto e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'intervento dei militari

Al suo fianco un 18enne, pakistano, domiciliato ad Asti, con regolare permesso di soggiorno, con precedenti per guida senza patente. I militari sono intervenuti insospettiti dalle manovre strane e inconsuete. Nel vano carico hanno scoperto, procedendo a perquisizione, che erano stipate dieci persone tra i 19 ed i 39 anni, tutte originarie del Bangladesh e irregolari. Secondo una prima ricostruzione, i migranti hanno attraversato l'Europa dai Balcani per poi entrare al confine italo sloveno ed avrebbero pagato circa 400 euro ciascuno per il viaggio che da Milano li avrebbe portati in Francia. A seguito dell'udienza di convalida, per il 21enne, già gravato da un precedente specifico il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere a San Vittore.