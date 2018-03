La tragedia di Marco ucciso â€‹al lavoro da una cisterna sfrenata

di Francesca Pasquali

La ricostruzione

FERMO - Tragedia sul lavoro ieri mattina alla discarica di San Biagio. Un uomo di 63 anni, dipendente di una ditta di Maltignano, in provincia di Ascoli, è morto investito dal cassone di un’autocisterna che trasportava percolato. Erano da poco passate le 10 quando Marco Luzi, questo il nome della vittima, aveva parcheggiato il mezzo su un falsopiano all’interno dell’impianto gestito dalla Fermo Asite. Il dramma si è consumato in pochi istanti. Quando l’uomo, residente ad Ascoli, si è reso conto che la cisterna si era sfrenata, staccandosi dalla motrice, ha tentato di bloccarla azionando il freno a mano di sicurezza. L’operazione non gli è però riuscita e l’autista è rimasto incastrato tra le ruote gemellari posteriori del mezzo ed è stato schiacciato dal rimorchio.La precisa dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di capire cosa sia accaduto con esattezza e se ci siano responsabilità da attribuire. Quando la Croce Azzurra di Porto San Giorgio è giunta sul luogo dell’incidente, l’uomo era ancora vivo e cosciente. I militi hanno perciò subito allertato l’eliambulanza che, poco prima delle 11, è atterrata nella discarica. I soccorsi si sono però rivelati inutili.