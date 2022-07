Malore fatale nel bar sotto casa a Lido Tre Archi: si accascia e muore a 70 anni

FERMO - Tragedia ieri sera a Lido Tre Archi di Fermo, dove un uomo di 70 anni è stato colpito da un malore, probabilmente dovuto ad un problema cardiaco, ed è morto. È avvenuto ieri sera in un bar della zona, dove l'uomo, un abitante del posto, si è improvvisamente accasciato a terra. Immediati i soccorsi da parte della Croce Verde: i sanitari hanno provato a lungo a rianimare l'uomo, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.