FERMO - Carabinieri all’opera per garantire la sicurezza sul lavoro. I controlli nel settore edile, nelle aziende agricole e nei calzaturifici sono stati messi a segno dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli insieme ai carabinieri del comando provinciale di Fermo e, in particolare, dalla compagnia di Montegiorgio. Obiettivo: prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto della legge sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Scovate in tutto 3 aziende irregolari, di cui una sospesa, con multe per un totale di 40mila euro. I controlli sono stati effettuati in tutto il territorio della provincia di Fermo.



L’altezza



Fra questi trovato un cantiere edile nel Comune di Fermo dove non era garantita la sicurezza dei lavoratori: erano presenti impalcature prive dei parapetti su cui si trovavano al lavoro 3 operai a oltre 8 metri di altezza. I muratori usavano anche una carrucola priva dei dispositivi obbligatori di arresto automatico e di ritenuta. I militari dell’Ispettorato hanno emesso il provvedimento di sospensione immediata del cantiere. Si tratta del provvedimento più grave.



Gli altri settori



Per quanto riguarda la campagna (da non dimenticare che nelle ultime settimane ci sono stati 3 morti per altrettanti incidenti con il trattore), verificate le inadempienze in materia di sicurezza all’interno di un allevamento di suini, in questo caso nel territorio di Torre San Patrizio. Erano presenti 2 lavoratori privi della visita medica obbligatoria. Inoltre è stato rilevato un pericolo di caduta verso il vuoto per i lavoratori in una porzione della stessa azienda. Con un verbale è stato inibito l’accesso, previo il ripristino delle condizioni di sicurezza. L’ultima denuncia, quella meno grave, a Montegranaro: in un calzaturificio era assente la cartellonistica obbligatoria di sicurezza.