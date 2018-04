Nuova invasione di abusivi Scattano subito i controlli su tutta la costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate torna anche un fenomeno che, specie sulla costa, è molto diffuso ovvero quello degli ambulanti abusivi, Già in questo primo assaggio di primavera, in diversi punti delle località balneari del Fermano, si sono messi all’opera i venditori con bancarelle improvvisate sui marciapiedi dei lungomari o durante i mercati rionali.Un fenomeno su cui però si sta appuntando l’attenzione sia delle forze dell’ordine che già durante questo fine settimana hanno avviato una serie di controlli ad hoc proprio per contrastare e scoraggiare il fenomeno. Controlli che si sono svolti sulla costa e che hanno già portato i primi frutti. Tuttavia siamo solo all’inizio. Fermo, come ha fatto sapere l’assessore alla sicurezza Mauro Torresi, si sta attrezzando anche con la videosorveglianza. «L’intenzione – dice l’amministratore – è di reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale sul lungomare nord attraverso l’istallazione di telecamere nei punti frequentati dai venditori abusivi. Speriamo di riuscire a farlo per l’estate». Telecamere a parte non mancheranno i controlli a tappeto da parte soprattutto della Guardia di Finanza e delle varie polizie locali. Le forze dell’ordine opereranno sia con pattuglie in divisa sia con personale in borghese che si mimetizzerà tra la folla per cercare di sequestrare la merce e individuare i responsabili del commercio abusivo.