Torna la paura in via Bellesi: â€‹voragine nell'asfalto "ingoia" un camion

FERMO - Ancora paura in via Bellesi. Ieri mattina il muso di un tir è sprofondato in una voragine che si è aperta all’improvviso. Quando l’asfalto ha ceduto, il mezzo era fermo. L’autista aveva appena parcheggiato. Per fortuna, a parte il comprensibile spavento, non si è fatto niente. Per liberare il grosso mezzo è stato necessario l’intervento di una ditta specializzata. I vigili del fuoco accorsi sul posto non sono infatti riusciti a tirarlo fuori. Erano circa le 11.15 quando il tir partito da Milano si è fermato davanti alla Meccanica dell’Iti. Trasportava dei materiali per la scuola. Giusto il tempo di spegnere il motore, che l’autista ha visto la cabina dove era seduto sprofondare.«Mai capitato qualcosa del genere. L’asfalto ha ceduto di botto. Non ho avuto neanche il tempo di rendermene conto. Il mezzo è nuovo, ha appena due mesi. Spero che non si sia danneggiato», le sue parole poco dopo l’accaduto. Sul posto sono arrivati carabinieri, municipale, pompieri, tecnici del Comune, del Ciip e dell’Enel. Verso le 15,30 la gru dell’Aci era in via Bellesi e non senza difficoltà ha sollevato la cabina del tir, liberando l’autoarticolato e mostrando, così, un cratere profondo circa un metro. Ad assistere alle operazioni c’era anche il presidente del Ciip, Giacinto Alati. Da alcuni mesi la società sta rifacendo la condotta idrica della città.