Torna a casa per scontare i domiciliari, ma la padrona ha cambiato le serrature

FERMO - Torna a casa per scontare gli arresti domiciliari, ma trova le serrature cambiate e resta senza un posto dove stare. E’ la disavventura capitata al cinquantenne artigiano arrestato nelle scorse settimane con l’accusa di lesioni gravissime ai danni di un uomo, a cui aveva sferrato un pugno fuori da un bar. La vittima del violento colpo, a tre giorni dalla colluttazione, avvertendo dolori lancinanti al capo, si era recata al pronto soccorso, dove si è accertata una frattura cranica che lo ha portato in coma. Al ritorno nell’abitazione in cui l’uomo viveva in affitto, però, è arrivato il colpo di scena. La proprietaria dell’immobile, verosimilmente intimorita per il caso di cronaca in cui era coinvolto l’affittuario, aveva deciso di cambiare tutte le serrature.