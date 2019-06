A terra svenuto e con una ferita â€‹alla testa: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, a Girola di Fermo dove un anziano è stato trovato a terra con una ferita alla testa. Scattata la richiesta di aiuto. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha mobilitato la Croce Verde di Fermo e l’automedica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare per prestare i primi soccorsi all’uomo.I sanitari sono arrivati sul posto e, dopo aver prestato le prime cure all’anziano, la centrale 118 ha anche chiamato l’elisoccorso di Ancona e sul posto è atterrato Icaro. In particolare l’eliambulanza è atterrata nel campo da calcio di Girola con il personale medico dell’elicottero che si è occupato di prendere in cura l’anziano incosciente dopo la caduta a terra.