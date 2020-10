Tenta di soffocare la compagna, dopo l'arresto si scopre che è clandestino: espulso

FERMO - Tunisino venticinquenne divorato dalla gelosia tenta di soffocare la compagna lunedì sera a Lido Tre Archi. Arrestato poche ore dopo è risultato clandestino e, dopo una notte al fresco, ieri mattina in Tribunale si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. Subito scarcerato è stato accompagnato al centro per il rimpatrio. Era diventato il terrore per la convivente di pochi anni più giovane che, all’ennesima violenza, ha telefonato al 113 per chiedere aiuto.

E si è scoperto che il violento era stato espulso già una volta, un anno fa, ma era tornato in Italia su un barcone e, da un mese, era stazionario a Lido Tre Archi. La volante della questura lunedì notte si è precipitata nel quartiere fermano per rispondere alla segnalazione di una ventenne che diceva di essere stata aggredita dal convivente ossessionato da lei al punto da segregarla in casa.

