Tenta di lanciarsi dal quarto ​piano: i poliziotti la afferrano al volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Poteva finire in tragedia, invece l’intervento della Polizia di Fermo ha scongiurato il peggio. Dove il peggio era il tentato suicidio di una donna, che ha cercato di buttarsi dal quarto piano del palazzo in cui viveva. Erano le quattro del mattino quando, al 113, arrivava una telefonata per segnalare una violenta discussione familiare.Mentre i poliziotti cercavano di placare gli animi, una delle persone coinvolte si è avvicinata alla finestra.Apparentemente per prendere una sigaretta dal pacchetto poggiato sul tavolino, ma la situazione si è presto ribaltata: in maniera del tutto inaspettata, il tavolo è diventato gradino per salire sulla finestra e buttarsi. Pronto il riflesso dei poliziotti, che sono riusciti a bloccare la persona intervenendo alle spalle. Uno è riuscito a prenderla, mentre l’altro tratteneva il collega che, trascinato dal peso del corpo, si sporgeva anch’esso dalla finestra. Attimi di tensione, fin quando, con un ultimo sforzo, i due sono riusciti a riportare la persona in casa.