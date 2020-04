Si spara un colpo di fucile all'addome, muore in casa un operaio di 57 anni

FERMO - Dramma in via Bore di Tenna a Fermo dove è stato trovato morto un operaio di 57 anni. La vittima si trovava sola in casa e si è uccisa sparandosi un colpo di fucile all’addome. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi inviati sul posto dopo l’allarme lanciato al 118. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la vittima già in passato aveva sofferto di alcuni problemi di natura psicologica ma non ci sono ulteriori elementi a disposizione per chiarire il motivo, semmai ce ne possa essere uno, di questo gesto.



Alcuni conoscenti, non avendo sue notizie da giorni, hanno lanciato l’sos. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, i carabinieri di Fermo e i vigili del fuoco. Questi hanno aperto la porta di casa consentendo l’accesso ai sanitari. Ma purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri hanno sequestrato il fucile e avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Choc fra i suoi amici e famigliari. Il caso è finito, come prassi in vicende di questo genere, all’attenzione della procura che ha aperto un’indagine su quanto avvenuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA