FERMO Vittoria dinanzi al Tar per l’istituto scolastico paritario Giovanni Paolo II di Salvano, in Comune di Fermo, che, assistito dallo studio legale Rienzi di Roma in collaborazione con il Codacons, aveva avviato una battaglia legale contro l’Ufficio scolastico.



La scelta

Con una pronuncia di questi giorni (presidente Renata Emma Ianigro) il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dalla scuola, ordinando il riesame della revoca di parità che era stata decisa sulla base dell’elevato tasso di assenteismo degli studenti. La pronuncia effettuata richiamando anche un precedente del Consiglio di Stato ottenuto dallo stesso studio Rienzi. Il Tar consente quindi alla scuola di poter lavorare come paritaria per tutto l’anno scolastico appena iniziato, disponendo il riesame della revoca impugnata. Nella motivazione si legge che occorre tener presente, oltre al raffronto tra quanto riscontrato dagli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale e quanto documentato dalla ricorrente, anche la valutazione delle misure prese dalla scuola, fra le quali quelle prese dopo il provvedimento impugnato per evitare l’assenteismo alle lezioni da parte degli alunni. Sotto la lente per prendere la decisione in merito al futuro della scuola anche altri indici come il profitto degli studenti che, almeno secondo lo studio legale, sono «valutabili per il mantenimento della parità scolastica».

Il territorio

Il polo di Salvano copre un’ampia fascia di insegnamenti, dalle medie fino alle superiori, fra Licei e istituti tecnici. A darne notizia è il Codacons, il quale ricorda che ci sono nelle Marche anche altri istituti interessati al caso che potrebbero presentare un analogo ricorso rivolgendosi allo stesso Coordinamento delle associazioni per la tutela dei diritti di utenti e consumatori o allo studio legale.