FERMO - Due appalti, Comuni diversi, uguali le aziende in gara, identico il risultato e il contenzioso. Il Tar Marche ha emesso ieri le sentenze in merito a due ricorsi relativi all’appalto per la raccolta rifiuti a Magliano di Tenna e nei Comuni di Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte e Monte Rinaldo. In entrambi i casi a gestire la procedura è stata la Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo.

I particolari



La graduatoria, in tutte e due le procedure, ha visto partecipare due aziende e prevalere la So.Eco, che ha conseguito un punteggio superiore alla EcoInnova. Entrambe le assegnazioni sono rimaste sospese, perché la stazione appaltante ha avviato il procedimento di verifica, ritenendo anomala l’offerta del vincitore, visto l’importante ribasso applicato. La verifica ha richiesto alcuni mesi di approfondimenti, l’azienda col maggior punteggio ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenuti evidentemente insufficienti, dato che l’offerta è stata ritenuta ingiustificata e non sostenibile economicamente, in base ai servizi che si impegnava a garantire.



Il risultato



A quel punto il vincitore è stato escluso ed è risulta aggiudicataria l’altra azienda, la EcoInnova Srl, seconda in graduatoria. La ditta esclusa si è rivolta al Tar Marche, chiedendo di annullare la scelta della Stazione appaltante, ma il tribunale amministrativo, esaminato il ricorso, è stato di altro avviso. Sia per l’appalto di Magliano di Tenna, che per quello di Petritoli e Comuni limitrofi, il Tar ha respinto le richieste dei ricorrenti, confermando l’esclusione della So.Eco, che è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.



Le conseguenze



L’aggiudicazione delle due gare in favore della EcoInnova è quindi definitiva e si può procedere con la stipula dei contratti, di durata quinquennale, e l’avvio definitivo del servizio. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora depositate e potranno essere valutate dai legali nei prossimi giorni. Di fatto il pronunciamento dei giudici ha riconosciuto la correttezza dell’operato da parte della Provincia. Soddisfatti i legali che hanno assistito la EcoInnova, l’avvocato Carlo Nunzio Sforza e Lucia Mentili.