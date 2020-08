Tamponi, scatta la psicosi. Controlli fast dopo la cena al Tucano's

FERMO - Non crescono i contagi nel Fermano. Niente nuovi casi ieri, si rimane alle ultime positività: quella di un giovane di rientro da Malta, che ha innescato un polverone e una massiccia serie di controlli, avendo partecipato a una festa al Tucano’s di Porto San Giorgio a Ferragosto, e un uomo a Montottone. Una situazione quindi sotto controllo, la migliore ad oggi tra le cinque province marchigiane. Il Covid, però, ha ricominciato a spaventare. Lo dimostra il serpentone di veicoli ieri in coda a Fermo, per sottoporsi al tampone.



E lo conferma l’enorme numero di chiamate che hanno inondato l’Urp dell’Area vasta 4, oltre mille in poco più di 24 ore, da quando è stato diramato l’annuncio. Ansia da contagio che cresce e diventa quasi incontrollabile. Non è semplice garantire rigore nei controlli, per isolare eventuali focolai, e nel contempo contenere paure inutili. Esorta alla calma il direttore Licio Livini: «Non serve sottoporsi al tampone se si è semplicemente passati davanti al locale - puntualizza -. Ciascuno valuti ciò che ha fatto nel corso della serata, per quanto tempo si è trattenuto, se ha avuto contatti fisici con altre persone, se ha ballato trovandosi a distanza ridotta. Invito anche ad evitare la frenesia: serve un po’ di tempo prima che il contagio si manifesti, l’attendibilità dei test in genere si ha dopo 4-5 giorni, può anche capitare che ci si sottoponga a tampone troppo presto e si risulti negativi, pur avendo contratto il virus. Dico questo per invitare alla calma e alla pazienza, precipitarsi a fare il tampone subito non serve e può sortire risultati non veritieri».

Il caso Tucano’s divide. C’è chi apprezza la solerzia con cui si è comunicata la positività, invitando tutti i partecipanti a quella serata a farsi avanti, e chi avrebbe preferito una condotta più prudente. «So che c’è anche chi critica per i controlli - aggiunge Livini - ma parliamo di una questione seria, credo che restare fermi sarebbe stato peggio, dovevamo favorire il più ampio monitoraggio, partendo dalle 300 persone registrate per la cena che abbiamo provveduto a contattare. Al momento possiamo stare tranquilli, la situazione è sotto controllo». Ieri, anche il sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi, ha fatto sapere di essersi messo in autoisolamento e di aver fatto il tampone, avendo partecipato all’evento del Tucano’s beach. «C’ero anche io a quella cena - spiega il primo cittadino - responsabilmente mi sono sottoposto a tampone. Sto aspettando l’esito e fino a quel momento rimarrò in casa in isolamento». Al Tucano’s beach, intanto, si lavora per lasciarsi alle spalle la disavventura e ripartire con ancora più slancio prima possibile. La proprietà del locale, attraverso le proprie pagine social, ha documentato con un video le procedure di sanificazione di tutto lo stabilimento immediatamente avviate.

«Abbiamo già proceduto alla sanificazione dei nostri locali con le aziende specializzate - si fa sapere dallo chalet ristorante sul lungomare sangiorgese -. Oggi abbiamo provveduto ad effettuare il tampone a tutto il nostro staff e a tutti i collaboratori per garantire la loro serenità e la loro sicurezza. Ci stiamo impegnando al massimo delle nostre forze per i nostri amici, lo staff e per tutti i nostri clienti. Grazie a quanti sono vicini al Tucano’s in questo momento di apprensione. Fronteggeremo con la nostra consueta energia e positività anche tutto questo».

