​Fermo, tamponamento da brividi: l'automobile finisce all'interno dell'ambulatorio medico. Due feriti

PIANE DI FALERONE- Tamponamento da brividi quello avvenuto questa mattina - 22 dicembre - a Piane di Falerone. Un vettura, in fase di parcheggio, è stata tamponata finendo la sua corsa all'interno di un ambulatorio medico.

Due feriti

Feriti il dottore e il paziente che si trovavano all'interno che sono dovuti ricorrere alle cure. Coinvolta anche una terza auto nell'incidente. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.