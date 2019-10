Tamponamento tra auto e camion: autostrada chiusa e lunghe code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Schianto in autostrada, poco dopo le 10, tra un mezzo pesante e due autovetture: chiuso temporaneamente il tratto tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara.Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e le pattuglie della Polizia Stradale oltre ai mezzi di assistenza meccanica immediatamente attivati dalla Direzione di Tronco di Pescara grazie al presidio costantemente attivo sulla tratta. Sul posto anche il personale addetto alla viabilità per garantire informazioni agli utenti e la segnalazione dei rallentamenti. Al momento nel tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda verso Pescara. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Pescara si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Porto Sant'Elpidio di percorrere la strada statale 16 Adriatica verso Fermo dove rientrare in autostrada verso Pescara.