FERMO - Un asilo nido a Campiglione. L’opera è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del Pnrr e ieri è arrivata la comunicazione da parte del Ministero dell’Istruzione del riconoscimento al Comune del contributo di 912mila euro per la sua realizzazione, cui si aggiungeranno anche fondi comunali. L’ente aveva presentato la candidatura per l’asilo nido nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia.

Il Polo

Il nuovo nido farebbe parte, insieme alle scuole dell’infanzia e primaria già esistenti, di un Polo educativo scolastico di riferimento per la comunità, che coprirebbe il fabbisogno di servizi educativi e dell’infanzia fino a 10 anni. Un servizio importante in un quartiere che vede già in corso i lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, oltre ad altri progetti come la riqualificazione, nell’ambito del Pinqua, oggi confluito nel Pnrr, dell’ex conceria Sacomar e quelli relativi allo sviluppo della mobilità lenta ciclo-pedonale. Da progetto, la struttura del nuovo asilo nido avrà una superficie lorda di circa 380 metri quadrati (comprensiva anche di aree gioco esterne) e potrà ospitare 32 bambini (0-3 anni).



I commenti

Ad esprimere soddisfazione il sindaco Paolo Calcinaro: «Una bella notizia. Raddoppiare i posti per un servizio pubblico come quello del nido è qualcosa fuori dall’ordinario». Il finanziamento premia un progetto curato dall’Ufficio tecnico comunale come sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani: «Campiglione ora vedrà la realizzazione di un Polo educativo scolastico, un centro importante per servizi all’infanzia. L’Ufficio tecnico, che ringrazio dal dirigente Alessandro Paccapelo a Daniela Diletti e Paola Malvestiti, ha saputo intercettare i fondi con un progetto valido e che era necessario». Un risultato importante per il quartiere. «Il riconoscimento di questo finanziamento dimostra la bontà del progetto e rappresenta la volontà dell’amministrazione di intervenire in modo incisivo, realizzando servizi per la comunità» ha detto il consigliere comunale Sara Pistolesi. «Un servizio importante che si sommerà alla Primaria ed alla scuola dell’infanzia» conclude il consigliere comunale Paola Gaggia.