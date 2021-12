Il super Green Pass che entra in vigore e l'allarme sicurezza: al via il nuovo giro di vite nei controlli

FERMO - Da domani entra in vigore il Super Green Pass e anche nel Fermano, istituzioni e forze dell’ordine sono pronte agli straordinari. Proprio per questo il prefetto Vincenza Filippi ha convocato in videoconferenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.



Al tavolo, personale di polizia di Stato, stradale e ferroviaria, Provincia, comuni di Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Montegranaro, Asur, Rete ferroviaria italiana, Trenitalia e Steat. Tutti hanno risposto positivamente alla richiesta di massima collaborazione mossa dal prefetto, perché su disposizioni statali si prevede, in base all’ultimo decreto legge, un robusto potenziamento dei controlli volto ad arginare i contagi da Covid. La pianificazione, come spiegato dal prefetto Filippi, «sarà adottata sotto l’aspetto tecnico da specifiche ordinanze del Questore ed interesserà ristorazione, trasporti, esercizi commerciali ed eventi». Particolare attenzione è stata dedicata al tema del trasporto pubblico su ruota. In questo senso, la Steat si è impegnata ad effettuare col proprio personale controlli a bordo, mentre a quelli a terra provvederanno le forze di polizia con controlli a campione dei passeggeri scesi dagli autobus. Partiranno da lunedì dei servizi straordinari interforze, con la sinergia tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizie municipali.



Oltre ai controlli, si chiede a tutti i soggetti in campo un puntuale monitoraggio delle azioni messe in campo e degli esiti, perché la Prefettura dovrà fornire una dettagliata relazione a cadenza settimanale al Ministero dell’interno. Per una prima valutazione delle misure messe in campo, il Prefetto ha fissato per il 10 dicembre in un incontro con i rappresentanti delle categorie economiche.

