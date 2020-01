Fermo, suona l'allarme e piomba la security: ladri costretti alla fuga dallo chalet

FERMO - Sventato furto allo chalet Il Grillo di Lido di Fermo. Ladri in fuga dopo che è scattato l’allarme. La vigilanza privata è arrivata dopo un minuto e il colpo è andato a vuoto. In questo caso è andata male ai delinquenti perché l’allarme collegato alla vigilanza privata ha funzionato e in un battibaleno la security era sul posto.

I delinquenti erano riusciti a entrare, la porta d’ingresso è stata trovata aperta ma appena hanno sentito il rumore si sono dati alla fuga. E per fortuna vengono in sostegno alle forze dell’ordine anche le guardie di sicurezza privata fondamentali in questi casi per la prevenzione.

