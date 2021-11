Vuole farla finita e si stende in strada col figlio in grembo: salvati dalla Polizia mentre i passanti fermano il traffico

FERMO – La disperazione di una madre pronta ad un gesto estremo. Caso drammatico lungo una strada del Fermano, quando una donna si è distesa sull’asfalto, portando con sé il figlio, determinata a porre fine alla sua vita. Il personale della Questura l’ha sollevata di peso per portarla in salvo mentre alcuni passanti avevano bloccato il traffico.

L’episodio risale a venerdì scorso, quando è arrivata la segnalazione di una donna ed un bambino stesi sulla carreggiata. Fondamentale, prima ancora dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno messo in sicurezza i due nell’area di un distributore di carburante. La donna, però, sembrava davvero determinata, tanto da tornare verso la sede stradale per dar seguito ai suoi propositi. I poliziotti si sono precipitati insieme ai mezzi del 118, proprio mentre la mamma voleva tornare a sdraiarsi sull’asfalto. La donna è stata invece caricata in ambulanza, mentre il piccolo è stato affidato al padre avvisato e fatto arrivare immediatamente dall’equipaggio della polizia.

