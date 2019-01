Scoperta choc al carcere di Fermo, detenuto di 40 anni suicida in cella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un detenuto di 40 anni, originario di Santo Domingo, è stato trovato morto in cella nel carcere di Fermo. Secondo una prima ipotesi l'uomo si sarebbe suicidato. La scoperta è stat fatta ieri sera poco dopo le 21 dal persoale della casa circondariale fermana che ha lanciato subito l'allarme. Su posto sono subito arrivati i sanitari ma per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare. Pare che il detenuto, che stava in cella da solo, godesse da qualche tempo del regime di semilibertà. Sono in corso indagini.