Fermo, Lo studio del dentista occupato abusivamente: balordi in fuga con computer, biciclette ed anestetico

FERMO - Nessuna pietà per Lido Tre Archi, ladri di biciclette allo studio odontoiatrico di via Togliatti hanno messo tutto a soqquadro. Il dentista Gian Piero Torresi è appassionato ciclista e ieri mattina era andato a prendere la bicicletta, considerato che si sono allentate le restrizioni e si può uscire di casa per diletto, non solo per necessità.

LEGGI ANCHE:

Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 3.6 alle 4.05. Torna la paura nelle Marche

Coronavirus, 400 morti "fantasma" nelle Marche. Numeri dell'epidemia da riscrivere?

urtroppo, dopo che il professionista aveva chiuso l’attività il 10 marzo e l’ultima volta c’era stato 20 giorni fa, ieri ha fatto la brutta scoperta. Nel box adibito a ripostiglio attiguo all’ambulatorio una banda di balordi aveva fatto man bassa di tutto. Molto probabilmente il box è stato usato per giorni come rifugio per la notte. I ladri, dopo aver scardinato la serratura, l’avevano occupato e pian piano lo hanno svuotato. Sono state rubate quattro biciclette e sono spariti dallo studio del dentista un computer, l’anestetico, la lampada per compositi, che da sola costa 400 euro, un cuscino addirittura.

E c’è di più, a pochi passi sono stati trovati, tra i cespugli, una decina di calchi in gesso per le impronte dei denti. Erano in una cassetta. Chi l’ha presa deve aver pensato che all’interno ci fossero dei soldi e quando ha visto i calchi dei denti al posto degli euro ha buttato via tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA