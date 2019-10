Fermo, botte da orbi tra studenti in piazza: uno si ferisce con i vetri della bacheca

FERMO - Scazzottata ieri mattina in piazza del Popolo, a Fermo. Verso le 8.30 due studenti se le sono date di santa ragione, passando rapidamente dagli insulti alle mani, affrontandosi a calci e pugni.

I commercianti sono intervenuti per calmarli, ma non è bastato. Uno dei due ha infatti spinto l’altro contro la bacheca di contrada Castello, sotto gli archi di piazza, mandando in frantumi il vetro. I ragazzi si sono dileguati poco dopo. Uno, ferito, si è lasciato dietro alcune tracce di sangue. Sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno cercato di ricostruire l’accaduto: per riuscirci visualizzeranno anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza.

