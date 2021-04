Choc alla media Fracassetti, muore a 13 anni un'altra studentessa. La preside: «Un dolore immenso​»

FERMO - Una rosa appoggiata sul banco vuoto. Una lettera scritta a mano con la penna blu. Un minuto di silenzio per ricordare la loro compagna morta mercoledì sera, a soli tredici anni. È stata una giornata di cordoglio, quella di ieri, per l’Isc Fracassetti, che piange un’altra giovanissima vita spezzata nel giro di una manciata di giorni, vittima, anche questa, di una brutta malattia. Un lutto improvviso, che ha colto impreparato il borgo di Capodarco, dove vive la famiglia.

Una ragazza energica e piena di vita, la ricordano gli insegnanti. Che hanno continuato a seguirla anche negli ultimi difficili mesi. Registrando le lezioni che la giovane seguiva dall’ospedale dov’era ricoverata, senza mai perderne una. Si stava preparando all’esame di terza media, convinta, fino all’ultimo, che avrebbe vinto lei. Ieri mattina, i compagni l’hanno ricordata in silenzio. Hanno portato in classe la lettera che aveva scritto per loro a febbraio dell’anno scorso: un inno alla vita, per spronarli ad andare avanti e a inseguire i loro sogni. Negli ultimi due anni, la malattia le aveva impedito di frequentare le lezioni, ma l’amicizia con i compagni di classe era rimasta intatta.

«Si sentivano. Era lei che faceva forza a loro», racconta la preside della Fracassetti, Alessandra Goffi. «Un dolore immenso – aggiunge la dirigente –, indescrivibile, a pochissimi giorni da un’altra terribile perdita. Si stava preparando all’esame. Ci teneva tantissimo. Quando i docenti si collegavano a distanza , voleva sempre fare di più. Era bravissima e piena di interessi. Non aveva mai preso in considerazione l’idea della morte. Non vedeva l’ora che l’emergenza sanitaria finisse, per rivedere i compagni. Aveva tanta voglia di fare. Era creativa. Amava la musica e lo sport, ma soprattutto la lettura».

Ieri, per i ragazzi di terza sarebbero dovute cominciare le prove Invalsi, ma la scuola ha deciso di posticiparle. Prima, proveranno a elaborare il lutto con l’aiuto di una psicologa. I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Capodarco. Ci saranno anche i compagni di classe, per dare l’ultimo saluto alla loro amica rimasta, fino all’ultimo, tenacemente attaccata alla vita.

