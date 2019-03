Studentessa bocciata al Liceo: â€‹il Tar la promuove due anni dopo

di Pierpaolo Pierleoni

FERMO - Era stata bocciata nel 2017: a distanza di due anni, su decisione del Tar, il provvedimento della scuola è annullato. E’ la vicenda che ha visto protagonista un’ex studentessa del Liceo artistico di Porto San Giorgio, la cui famiglia, al termine dell’anno scolastico, si era opposta alla bocciatura. La ragazza aveva frequentato il quarto anno ed il Consiglio di classe aveva deciso di non ammetterla in quinto. Esaminata la documentazione, il tribunale amministrativo ha accolto le ragioni della famiglia, rappresentata dall’avvocato Andrea Agostini. Per la studentessa, che aveva evidenziato difficoltà di apprendimento, era stato adottato un Piano didattico personalizzato, concordato anche con la famiglia.