​Fermo, stretta dei carabinieri contro i furti: quattro denunce nelle ultime ore

FERMO- Stretta da parte dei carabinieri di Fermo per contrastare i frequenti furti che si stanno verificando su tutto il territorio. Al termine delle indagini sono quattro le denunce emesse nelle ultime ore.

I casi

In zona Porto San Giorgio, sono stati individuati tre ventenni originari di Cerignola, che hanno tentato di rubare un'auto con la tecnica della sostituzione della centralina. Tutti risultavano già noti per reati di questo tipo. In un altro caso, invece, i Carabinieri di Montegiorgio hanno trovato su un terreno incolto un fucile da caccia calibro 12 (con relative munizioni) che risultava rubato tempo fa a Montegiorgio. In relazione a questo è stato denunciato un 30enne che, in precedenza, si era reso protagonista del furto di un portafogli contenente 250 euro in contanti oltre alle carte nei pressi di un bancomat.