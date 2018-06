Caso Straccia: la Corte di Cassazione dice no al ricorso della famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO- Respinto il ricorso della famiglia, la Corte di Cassazione ha deciso di non raiprire il caso sulla morte di Roberto Straccia, il giovane studente di Moresco sparito nel nulla nel dicembre del 2011 a Pescara dove frequentava l'università.Il corpo del ragazzo, come si ricorderà, venne trovato il 7 gennanio del 2102 sul lungomare di Bari.Da allora l'indagine è stata più volte archiviata, decisioni contro le quali la famiglia del ragazzo si è sempre opposta chiedono invece di fare pena luce sulle cause che ghano protgato alla scomparsa e alla successiva orte del giovane. Ora bisognerà atytendere alcui esi per conoscere le motivazioni della Suprema Corte mentre i famigliari del ragazzo annunciano che la loro battaglia andrà avanti.