Stop ai cantieri sull’autostrada A14, raggiunto l'accordo sulle date: doppia corsia dal 24 giugno al 6 settembre

FERMO - Era nell’aria, ma ora è ufficiale. I cantieri sull’autostrada A14 si fermano per la prossima estate. L’annuncio è stato dato da Aspi dopo le sollecitazioni della Regione. Lo stop in programma per il ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo, dal 24 giugno al 6 settembre. Sui tavoli di Autostrade per l’Italia era finita anche la lettera firmata dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dall’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli.



Nella lettera si ricordava che i lavori, soprattutto nel periodo estivo, generano forti disagi sul traffico con pesanti ripercussioni sulla viabilità fra Fermano e Ascolano, in particolare lungo la Statale. «Anche quest’anno - commenta Acquaroli - alla luce di quanto fatto la scorsa stagione, con il lavoro congiunto della Regione, di Autostrade e del Ministero, riusciamo a ottenere un risultato che va nella direzione di scongiurare il più possibile i disagi per automobilisti e mezzi pesanti, nei periodi con maggior traffico e nel periodo estivo alle porte».



Acquaroli rimarca che «gli adeguamenti nel tratto autostradale sud della regione devono essere effettuati per legge, ma bisogna fare tutto il possibile per alleviare i disagi dei cantieri sulla viabilità. Nei prossimi giorni chiariremo ulteriormente gli aspetti del cronoprogramma dei lavori e della gestione dei cantieri lungo i tratti interessati». «Abbiamo chiesto ad autostrade di affrontare in tempo la questione dei cantieri estivi in A14 - aggiunge Baldelli - viste le difficoltà ripetute nella circolazione vissute da chi si trova a frequentare alcuni tratti autostradali nel sud della nostra regione. A partire dai primi giorni di giugno abbiamo ottenuto da Aspi un calendario di lavori finalizzato a mitigare gli inevitabili disagi di turisti e operatori economici che viaggiano lungo il tratto a sud di Porto Sant’Elpidio in entrambe le direzioni».

Il cronoprogramma dei cantieri prevede la sospensione dei lavori nel ponte del 2 giugno, dalle ore 6 di mercoledì 1° giugno alle 22 di lunedì 6 giugno, in tutto il periodo estivo, dalle ore 6 di venerdì 24 giugno alle 22 di venerdì 6 settembre, a eccezione di alcuni lavori che, secondo Aspi, potranno essere eseguiti in orario notturno.



È un calendario che viaggia con più di un mese di anticipo rispetto a quelli precedenti. La stessa Regione ricorda che Il passo successivo, con la nomina della nuova governance di società Autostrade, sarà quello di affrontare, velocemente e insieme a tutti i soggetti coinvolti, l’iter progettuale per i 41 km di autostrada orfani della terza corsia: «Un’opera infrastrutturale - dicono - davvero indispensabile».

